Национальное полицейское агентство Южной Кореи перед Хэллоуином начнет общенациональную кампанию против изготовления, продажи и распространения имитаций полицейской формы и снаряжения. Операция, которую будут проводить совместно с региональными управлениями полиции, продлится с понедельника до 1 ноября, сообщает Korea Herald.

Проверки онлайн-продаж

Полиция будет сотрудничать с Корейской ассоциацией онлайн-шопинга, чтобы мониторить интернет-порталы и крупные платформы по продаже подержанных вещей. Там планируют блокировать поиск по запросам вроде «полицейская форма» и «полицейская одежда».

Правоохранители также усилят проверки 54 крупных онлайн-ритейлеров. По данным полиции, имитации формы и снаряжения могут использоваться для выдачи себя за полицейских или создания путаницы во время полицейских операций.

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Возможное наказание

За несанкционированное ношение или владение полицейской формой и снаряжением, в том числе законодательно регулируемыми имитациями, может грозить до шести месяцев лишения свободы или штраф до 3 миллионов вон.

Правоохранители будут проводить разъяснительные и контрольные мероприятия в ключевых районах по всей стране, в том числе в районах Сеула Итхэвон и Хондэ. Предполагаемые нарушения будут передаваться для расследования. Полиция также призвала не продавать и не использовать костюмы и аксессуары в полицейской тематике, поскольку ночью или в людных местах их могут спутать с настоящими офицерами.

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