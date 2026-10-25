Поліція Південної Кореї почне кампанію проти імітацій форми — Korea Herald

Національне поліцейське агентство Південної Кореї перед Геловіном розпочне загальнонаціональну кампанію проти виготовлення, продажу та поширення імітацій поліцейської форми й спорядження. Операція, яку проводитимуть спільно з регіональними поліцейськими управліннями, триватиме з понеділка до 1 листопада, повідомляє Korea Herald.

Перевірки онлайн-продажів

Поліція співпрацюватиме з Корейською асоціацією онлайн-шопінгу, щоб моніторити інтернет-портали та великі платформи з продажу вживаних речей. Там планують блокувати пошук за запитами на кшталт «поліцейська форма» та «поліцейський одяг».

Також правоохоронці посилять перевірки 54 великих онлайн-ритейлерів. За даними поліції, імітації форми та спорядження можуть використовувати для видавання себе за поліцейських або для створення плутанини під час поліцейських операцій.

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Можливе покарання

За несанкціоноване носіння або володіння поліцейською формою та спорядженням, зокрема законодавчо регульованими імітаціями, може загрожувати до шести місяців ув’язнення або штраф до 3 мільйонів вон.

Правоохоронці проводитимуть роз’яснювальні та контрольні заходи у ключових районах по всій країні, зокрема в районах Сеула Ітхевон і Хондхе. Підозрювані порушення передаватимуть для розслідування. Поліція також закликала не продавати й не використовувати костюми та аксесуари в поліцейській тематиці, оскільки вночі або в людних місцях їх можуть сплутати зі справжніми офіцерами.

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