W Tajlandii powodzie utrzymywały się w części Bangkoku oraz w 19 prowincjach, głównie na Równinie Centralnej. Według Bangkok Post, w środę woda nadal zalegała w 71 okręgach i dotknęła 402 637 gospodarstw domowych, czyli około 1,22 mln osób.

Sytuacja w Bangkoku i regionach

W Bangkoku podtopienia utrzymywały się w okręgach Lat Krabang i Nong Chok, gdzie ucierpiały 168 203 gospodarstwa domowe. W Ayutthayi powodzie dotknęły 72 686 gospodarstw domowych, w Prachin Buri — 40 308, w Nakhon Nayok — 23 835, w Chachoengsao — 21 913, w Suphan Buri — 22 598, a w Nakhon Pathom — 19 058.

Podtopienia odnotowano również w północnych prowincjach Phitsanulok i Nakhon Sawan, wschodnich prowincjach Chon Buri i Prachin Buri, w kilku prowincjach Równiny Centralnej oraz w południowej prowincji Trang.

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Liczba ofiar śmiertelnych

Tajski Departament Zapobiegania i Łagodzenia Skutków Katastrof poinformował, że od 16 września liczba ofiar śmiertelnych powodzi osiągnęła 82. Najwięcej zgonów odnotowano w Prachin Buri — 26. Dziewięć osób zginęło w Samut Prakan, osiem w Chachoengsao, po sześć w Sa Kaeo i Nakhon Nayok, pięć w Suphan Buri, a cztery w Bangkoku.

Po dwa zgony odnotowano także w Sing Buri, Kanchanaburi, Saraburi, Chanthaburi, Samut Songkhram i Pathum Thani. Po jednej osobie zginęło w Chiang Mai, Tak, Ayutthayi, Rayongu, Ratchaburi i Trang.

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