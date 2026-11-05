Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył, że chce zrewidować porozumienie dotyczące przekazania Mauritiusowi suwerenności nad Wyspami Czagos. Powodem są zastrzeżenia Waszyngtonu wobec obecnego formatu umowy, informuje The Guardian.

Rozmowy z USA

Burnham powiedział magazynowi The Economist, że Londyn dąży do przeprowadzenia „nowej dyskusji” ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie archipelagu, na którym znajduje się wspólna brytyjsko-amerykańska baza wojskowa na wyspie Diego Garcia. Jak zaznaczył, Wielka Brytania prowadzi rozmowy ze stroną amerykańską, aby zmienić porozumienie zgodnie z jej obawami.

Premier zasugerował, że strony mogą uwzględnić doświadczenia wynikające z porozumienia USA z Danią w sprawie Grenlandii. Zgodnie z tym porozumieniem Grenlandia pozostaje terytorium Danii, podczas gdy USA mogą rozwijać tam znaczącą obecność wojskową, a ich przeciwnikom zakazuje się tworzenia na wyspie własnych baz.

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Umowa z Mauritiusem

Pierwotny traktat, zawarty przez rząd byłego premiera Keira Starmera, przewidywał przekazanie Mauritiusowi suwerenności nad wyspami. Wielka Brytania miała jednocześnie zachować kontrolę nad bazą na Diego Garcia na podstawie umowy dzierżawy na 99 lat.

W ramach umowy Mauritius miał otrzymać 165 mln funtów szterlingów w ciągu pierwszych trzech lat, a od czwartego roku — po 120 mln funtów rocznie. Porozumienie znalazło się w niepewnej sytuacji po tym, jak prezydent USA Donald Trump publicznie wystąpił przeciwko niemu. Brytyjski minister obrony Wes Streeting oświadczył później, że Londyn zawiesił płatności dla Mauritiusa, podczas gdy strony brytyjska i amerykańska szukają kompromisu.

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