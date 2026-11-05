Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что хочет пересмотреть договоренность о передаче суверенитета над островами Чагос Маврикию. Причиной стали возражения Вашингтона против действующего формата соглашения, сообщает The Guardian.

Переговоры с США

Бернем сказал журналу The Economist, что Лондон стремится провести «новое обсуждение» с Соединенными Штатами по поводу архипелага, где расположена совместная британско-американская военная база на острове Диего-Гарсия. По его словам, Великобритания ведет переговоры с американской стороной, чтобы изменить договоренность в соответствии с ее опасениями.

Премьер-министр предположил, что стороны могут учесть опыт соглашения США с Данией по Гренландии. Согласно этой договоренности, Гренландия остается территорией Дании, тогда как США могут развивать там значительное военное присутствие, а их противникам запрещено создавать на острове собственные базы.

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Соглашение с Маврикием

Первоначальный договор, заключенный правительством бывшего премьер-министра Кира Стармера, предусматривал передачу суверенитета над островами Маврикию. Великобритания при этом должна была сохранить контроль над базой на Диего-Гарсия по договору аренды сроком на 99 лет.

В рамках соглашения Маврикий должен был получить 165 млн фунтов стерлингов в течение первых трех лет, а с четвертого года — по 120 млн фунтов ежегодно. Договоренность оказалась в неопределенном положении после того, как президент США Дональд Трамп публично выступил против нее. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг позднее заявил, что Лондон приостановил выплаты Маврикию, пока британская и американская стороны ищут компромисс.

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