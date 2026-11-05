Прем’єр-міністр Бернем хоче переглянути угоду про Чагоські острови — The Guardian

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що хоче переглянути домовленість про передачу суверенітету над Чагоськими островами Маврикію. Причиною стали заперечення Вашингтона щодо чинного формату угоди, повідомляє The Guardian.

Переговори зі США

Бернем сказав журналу The Economist, що Лондон прагне провести «нове обговорення» зі Сполученими Штатами щодо архіпелагу, де розташована спільна британсько-американська військова база на острові Дієго-Гарсія. За його словами, Велика Британія веде переговори з американською стороною, щоб змінити домовленість відповідно до її занепокоєнь.

Прем’єр-міністр припустив, що сторони можуть врахувати досвід угоди США з Данією щодо Гренландії. Відповідно до цієї домовленості, Гренландія залишається територією Данії, тоді як США можуть розвивати там значну військову присутність, а їхнім противникам заборонено створювати на острові власні бази.

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Угода з Маврикієм

Первісний договір, укладений урядом колишнього прем’єр-міністра Кіра Стармера, передбачав передачу суверенітету над островами Маврикію. Велика Британія при цьому мала зберегти контроль над базою на Дієго-Гарсія за договором оренди строком на 99 років.

У межах угоди Маврикій мав отримати 165 млн фунтів стерлінгів протягом перших трьох років, а з четвертого року — по 120 млн фунтів щороку. Домовленість опинилася в невизначеному стані після того, як президент США Дональд Трамп публічно виступив проти неї. Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг згодом заявив, що Лондон призупинив виплати Маврикію, поки британська та американська сторони шукають компроміс.

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