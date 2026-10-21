Premier Wong spotkał się z następcą tronu Abu Zabi — The National

W ZEA Chalid bin Mohamed, następca tronu Abu Zabi i przewodniczący Rady Wykonawczej Abu Zabi, spotkał się we wtorek, 20 października, z premierem Singapuru Lawrence’em Wongiem. Spotkanie odbyło się w Muzeum Narodowym Zajida w ramach oficjalnej wizyty szefa singapurskiego rządu w Emiratach.

Tematy spotkania

Według biura medialnego Abu Zabi przedstawiciele ZEA i Singapuru wymienili przyjazne poglądy na temat głęboko zakorzenionych relacji między oboma krajami. Omówili również bliskie partnerstwo ZEA i Singapuru, które biuro medialne określiło jako ważny element więzi dwustronnych.

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Zwiedzanie muzeum

Po spotkaniu Chalid bin Mohamed towarzyszył Lawrence’owi Wongowi podczas zwiedzania Muzeum Narodowego Zajida. Wong przebywa w ZEA z oficjalną wizytą, poinformowało biuro medialne. O wydarzeniu informuje The National, powołując się na biuro medialne Abu Zabi.

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