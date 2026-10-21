Премьер Вонг встретился с наследным принцем Абу-Даби — The National

В ОАЭ Халед бин Мохамед, наследный принц Абу-Даби и председатель Исполнительного совета Абу-Даби, во вторник, 20 октября, встретился с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом. Встреча состоялась в Национальном музее Зайеда в рамках официального визита главы сингапурского правительства в Эмираты.

Темы встречи

По данным медиаофиса Абу-Даби, представители ОАЭ и Сингапура обменялись дружественными мнениями относительно глубоко укоренившихся отношений между двумя странами. Они также обсудили тесное партнерство ОАЭ и Сингапура, которое медиаофис назвал важной составляющей двусторонних связей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Экскурсия по музею

После встречи Халед бин Мохамед сопровождал Лоуренса Вонга во время экскурсии по Национальному музею Зайеда. Вонг находится в ОАЭ с официальным визитом, сообщил медиаофис. О событии сообщает The National со ссылкой на медиаофис Абу-Даби.

Читай нас в