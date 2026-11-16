W Izraelu funkcjonariusz policji granicznej, który w mieście Akka postrzelił kierowcę i ciężko go ranił, po przesłuchaniu został objęty pięciodniowym aresztem domowym. Jak informuje Jerusalem Post, podczas incydentu funkcjonariusz nie pełnił służby.

Wersja policji granicznej

Według przedstawicieli policji granicznej funkcjonariusz zauważył samochód, który z dużą prędkością jechał w kierunku grupy kobiet znajdujących się na chodniku. Oświadczył, że sposób prowadzenia pojazdu stwarzał realne zagrożenie dla pieszych, a także zagrażał jego własnemu życiu. Następnie policjant otworzył ogień do samochodu.

Mimo obrażeń kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Później został przewieziony do szpitala w ciężkim stanie. Lekarze operowali mężczyznę, po czym przeniesiono go na oddział intensywnej terapii ogólnej, gdzie jest podłączony do respiratora.

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Sprawdzenie legalności użycia broni

Na miejscu zdarzenia policjanci i kryminalistycy zebrali dowody. Wydział Spraw Wewnętrznych Policji wszczął postępowanie dotyczące działań funkcjonariusza policji granicznej.

W nocy funkcjonariusz został przesłuchany w związku z podejrzeniem oddania strzałów w okolicznościach obciążających i spowodowania obrażeń. Po przesłuchaniu został zwolniony z aresztu i objęty aresztem domowym na pięć dni. Zakazano mu również odwiedzania obiektów policyjnych przez dwa tygodnie. Śledczy mają ustalić, czy okoliczności uzasadniały użycie broni.

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