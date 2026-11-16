Прикордонника в Акко відправили під домашній арешт після стрілянини — Jerusalem Post

В Ізраїлі співробітника прикордонної поліції, який у місті Акко вистрілив у водія та тяжко його поранив, після допиту відправили під п’ятиденний домашній арешт. Як повідомляє Jerusalem Post, під час інциденту правоохоронець не перебував на службі.

Версія прикордонної поліції

За версією представників прикордонної поліції, правоохоронець помітив автомобіль, який на великій швидкості рухався у напрямку групи жінок на тротуарі. Він заявив, що спосіб кермування створював реальну небезпеку для пішоходів, а також загрожував його власному життю. Після цього поліцейський відкрив вогонь по автомобілю.

Попри поранення, водій поїхав із місця події. Пізніше його доправили до лікарні у тяжкому стані. Медики прооперували чоловіка, після чого його перевели до відділення загальної інтенсивної терапії, де він перебуває на штучній вентиляції легень.

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Перевірка законності стрілянини

На місці події поліцейські та криміналісти зібрали докази. Відділ внутрішніх розслідувань поліції відкрив провадження щодо дій прикордонника.

Уночі правоохоронця допитали за підозрою у стрілянині за обтяжувальних обставин і завданні поранень. Після допиту його звільнили з-під варти та відправили під домашній арешт на п’ять днів. Йому також заборонили відвідувати поліцейські об’єкти протягом двох тижнів. Слідчі мають з’ясувати, чи виправдовували обставини застосування зброї.

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