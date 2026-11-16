В Израиле сотрудника пограничной полиции, который в городе Акко выстрелил в водителя и тяжело его ранил, после допроса отправили под пятидневный домашний арест. Как сообщает Jerusalem Post, во время инцидента правоохранитель не находился при исполнении служебных обязанностей.

Версия пограничной полиции

По версии представителей пограничной полиции, правоохранитель заметил автомобиль, который на высокой скорости двигался в направлении группы женщин на тротуаре. Он заявил, что манера вождения создавала реальную опасность для пешеходов, а также угрожала его собственной жизни. После этого полицейский открыл огонь по автомобилю.

Несмотря на ранения, водитель уехал с места происшествия. Позже его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики прооперировали мужчину, после чего его перевели в отделение общей интенсивной терапии, где он находится на искусственной вентиляции легких.

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Проверка законности стрельбы

На месте происшествия полицейские и криминалисты собрали доказательства. Отдел внутренних расследований полиции открыл производство в отношении действий пограничника.

Ночью правоохранителя допросили по подозрению в стрельбе при отягчающих обстоятельствах и причинении ранений. После допроса его освободили из-под стражи и отправили под домашний арест на пять дней. Ему также запретили посещать полицейские объекты в течение двух недель. Следователи должны выяснить, оправдывали ли обстоятельства применение оружия.

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