Następca tronu Abu Zabi Chalid bin Mohamed rozpocznie w poniedziałek oficjalną wizytę w Kanadzie i spotka się z premierem kraju Markiem Carneyem. Poinformował o tym The National.

Spotkanie z Markiem Carneyem

Podczas spotkania przywódcy obu krajów mają omówić sposoby wzmocnienia dwustronnych relacji między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Kanadą. Mają również rozważyć rozwój strategicznego partnerstwa obu państw.

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Priorytetowe obszary współpracy

Wizyta ma na celu pogłębienie więzi między krajami. Przedstawiciele ZEA i Kanady mają rozważyć możliwości rozszerzenia współpracy w priorytetowych obszarach.

Podstawą mają być wspólne interesy oraz dążenie do długoterminowego wzrostu i dobrobytu. Przed podróżą nie sprecyzowano, które dokładnie sektory znajdą się w programie, poinformowała państwowa agencja Wam.

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