Принц Абу-Дабі Халед бін Мохамед відвідає Канаду — The National

Спадкоємний принц Абу-Дабі Халед бін Мохамед у понеділок розпочне офіційний візит до Канади та проведе зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Карні. Про це повідомляє The National.

Зустріч із Марком Карні

Під час зустрічі лідери двох країн, як очікується, обговорять шляхи зміцнення двосторонніх відносин між Об'єднаними Арабськими Еміратами і Канадою. Також вони мають розглянути розвиток стратегічного партнерства двох держав.

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Пріоритетні сфери співпраці

Візит має на меті поглиблення зв'язків між країнами. Представники ОАЕ та Канади, як очікується, розглянуть можливості для розширення співпраці у пріоритетних сферах.

Основою для цього мають стати спільні інтереси та прагнення до довгострокового зростання і добробуту. Які саме галузі увійдуть до порядку денного, напередодні поїздки не уточнювали, повідомило державне агентство Wam.

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