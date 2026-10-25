Наследный принц Абу-Даби Халед бин Мохамед в понедельник начнет официальный визит в Канаду и проведет встречу с премьер-министром страны Марком Карни. Об этом сообщает The National.

Встреча с Марком Карни

Ожидается, что во время встречи лидеры двух стран обсудят пути укрепления двусторонних отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Канадой. Они также должны рассмотреть развитие стратегического партнерства двух государств.

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Приоритетные сферы сотрудничества

Визит призван углубить связи между странами. Ожидается, что представители ОАЭ и Канады рассмотрят возможности для расширения сотрудничества в приоритетных сферах.

Основой для этого должны стать общие интересы и стремление к долгосрочному росту и благосостоянию. Какие именно отрасли войдут в повестку дня, накануне поездки не уточнялось, сообщило государственное агентство Wam.

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