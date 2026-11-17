Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, według The Wall Street Journal, wszczęła cywilne dochodzenie w sprawie Nvidii. Regulator sprawdza, czy ujawniane przez spółkę informacje mogły wprowadzać inwestorów w błąd, informuje TechCrunch.

Przedmiot kontroli

Informacje o możliwym dochodzeniu pojawiły się po rezygnacji dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga. W następstwie tej wiadomości akcje producenta chipów spadły o ponad 10%, według TechCrunch.

Spółka poinformowała również o przychodach w wysokości 115,8 mld dolarów, o 103% wyższych niż rok wcześniej.

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Podejrzenia wobec Megaspeed

Od końca 2024 roku Departament Handlu USA prowadzi dochodzenie wobec singapurskiej spółki danych Megaspeed. Jest ona podejrzewana o to, że mogła przekierowywać część chipów Nvidii do Chin, co mogłoby naruszać amerykańskie przepisy eksportowe.

Minister finansów USA Scott Bessent w miniony weekend oskarżył Nvidię o świadomą sprzedaż wydajnych chipów do Chin w celu zwiększenia przychodów i zysków.

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