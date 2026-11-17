Комиссия по ценным бумагам и биржам США, по данным The Wall Street Journal, начала гражданское расследование в отношении Nvidia. Регулятор проверяет, могло ли раскрытие информации компанией вводить инвесторов в заблуждение, сообщает TechCrunch.

Предмет проверки

Сообщения о возможном расследовании появились после отставки генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. На фоне этой новости акции производителя чипов снизились более чем на 10%, по данным TechCrunch.

Компания также отчиталась о выручке в $115,8 млрд — на 103% больше, чем годом ранее.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подозрения в отношении Megaspeed

Министерство торговли США с конца 2024 года расследует деятельность сингапурской компании данных Megaspeed. Ее подозревают в том, что она могла переправлять часть чипов Nvidia в Китай, что могло бы нарушать американское экспортное законодательство.

Министр финансов США Скотт Бессент в минувшие выходные обвинил Nvidia в сознательной продаже мощных чипов Китаю ради увеличения выручки и прибыли.

Читай нас в