W Korei Południowej wskaźnik poparcia dla pracy prezydenta Lee Jae-myunga spadł w ciągu tygodnia o jeden punkt procentowy — do 39%. Jego działalność negatywnie oceniło 49% ankietowanych, również o jeden punkt procentowy mniej niż tydzień wcześniej, informuje Korea Herald.

Wyniki sondażu

Badanie Gallup Korea przeprowadzono od wtorku do czwartku wśród 1 tysiąca osób w wieku od 18 lat. Margines błędu sondażu wynosi plus minus 3,1 punktu procentowego przy poziomie ufności 95%.

W poprzednim sondażu poparcie dla prezydenta na krótko wróciło do poziomu 40%. Wcześniej, od początku września, w sondażach Gallup Korea utrzymywało się poniżej 40%.

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Przyczyny ocen i poparcie dla partii

Wśród osób pozytywnie oceniających działalność Lee Jae-myunga 17% wskazało jako powód dyplomację, 14% — kwestie gospodarcze i poziom życia, a kolejne 8% — komunikację. Respondenci z negatywną oceną najczęściej wymieniali politykę w dziedzinie nieruchomości — 19%, a także obawy gospodarcze — 17%. Kolejne 10% wskazało na zaniepokojenie bezpieczeństwem i polityką wobec Korei Północnej.

Poparcie dla rządzącej Partii Demokratycznej spadło o dwa punkty procentowe do 35%, powracając do najniższego poziomu za administracji Lee Jae-myunga, odnotowanego wcześniej w tym miesiącu. Notowania głównej opozycyjnej Partii Władzy Ludu wzrosły o dwa punkty procentowe — do 30%.

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