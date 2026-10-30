Рейтинг президента Лі Чже Мьона у Південній Кореї знизився до 39% — Korea Herald

У Південній Кореї рейтинг схвалення роботи президента Лі Чже Мьона знизився на один відсотковий пункт за тиждень — до 39%. Негативно його діяльність оцінили 49% опитаних, що також на один відсотковий пункт менше, ніж тижнем раніше, повідомляє Korea Herald.

Результати опитування

Дослідження Gallup Korea проводили з вівторка по четвер серед 1 тисячі людей віком від 18 років. Похибка опитування становить плюс-мінус 3,1 відсоткового пункту за рівня довіри 95%.

У попередньому опитуванні підтримка президента короткочасно повернулася до позначки 40%. До цього, від початку вересня, вона в опитуваннях Gallup Korea трималася нижче 40%.

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Причини оцінок і підтримка партій

Серед тих, хто позитивно оцінює діяльність Лі Чже Мьона, 17% назвали причиною дипломатію, 14% — економічні питання та рівень життя, ще 8% — комунікацію. Респонденти з негативною оцінкою найчастіше згадували політику у сфері нерухомості — 19%, а також економічні побоювання — 17%. Ще 10% вказали на занепокоєння щодо безпеки та політики стосовно Північної Кореї.

Підтримка керівної Демократичної партії знизилася на два відсоткові пункти до 35%, повернувшись до найнижчого рівня за адміністрації Лі Чже Мьона, зафіксованого раніше цього місяця. Рейтинг головної опозиційної Партії народної влади зріс на два відсоткові пункти — до 30%.

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