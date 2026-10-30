В Южной Корее рейтинг одобрения работы президента Ли Чжэ Мёна снизился за неделю на один процентный пункт — до 39%. Его деятельность негативно оценили 49% опрошенных, что также на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее, сообщает Korea Herald.

Результаты опроса

Исследование Gallup Korea проводилось со вторника по четверг среди 1 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Погрешность опроса составляет плюс-минус 3,1 процентного пункта при уровне доверия 95%.

В предыдущем опросе поддержка президента кратковременно вернулась к отметке 40%. До этого, с начала сентября, она в опросах Gallup Korea держалась ниже 40%.

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Причины оценок и поддержка партий

Среди тех, кто положительно оценивает деятельность Ли Чжэ Мёна, 17% назвали причиной дипломатию, 14% — экономические вопросы и уровень жизни, еще 8% — коммуникацию. Респонденты с негативной оценкой чаще всего упоминали политику в сфере недвижимости — 19%, а также экономические опасения — 17%. Еще 10% указали на обеспокоенность безопасностью и политикой в отношении Северной Кореи.

Поддержка правящей Демократической партии снизилась на два процентных пункта до 35%, вернувшись к самому низкому уровню при администрации Ли Чжэ Мёна, зафиксированному ранее в этом месяце. Рейтинг главной оппозиционной Партии народной власти вырос на два процентных пункта — до 30%.

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