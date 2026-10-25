W Izraelu Służba Bezpieczeństwa Ogólnego Szin Bet od niedzielnego poranka zapewni ochronę przewodniczącemu partii Demokraci Jairowi Golanowi, na dwa dni przed wyborami. Ochronę Golana sfinansuje państwo. Ochronę Szin Bet otrzyma również przewodniczący partii Naród Izraela Ofer Winter.

Petycja partii Demokraci

Jak informuje Jerusalem Post, partia Demokraci wcześniej złożyła petycję do Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości. Domagała się, aby dyrektor Szin Bet Dawid Zini przejął odpowiedzialność za ochronę Golana, powołując się na prawny obowiązek służby ochrony demokratycznego systemu władzy i jego instytucji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przedstawiciele państwa przedstawili plan ochrony Golana i oświadczyli, że będą go aktualizować zgodnie z najnowszymi ocenami zagrożeń. Decyzję poprzedziła wielomiesięczna walka o zapewnienie ochrony Szin Bet liderom partii politycznych.

Ochrona dla Ajzenkota

W sobotę partia Jasz ar poinformowała, że jej przewodniczący Gadi Ajzenkot również otrzyma ochronę Szin Bet od niedzieli. W sierpniu Zini zdecydował, że Ajzenkot nie spełnia kryteriów ochrony przez specjalną Jednostkę 730. Po przeanalizowaniu we wrześniu zaktualizowanych danych wywiadowczych i ocen zagrożeń Doradczy Komitet ds. Bezpieczeństwa Osobistego zalecił przekazanie ochrony Ajzenkota pod nadzór Szin Bet.

Czytaj nas na