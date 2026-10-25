Шин Бет надасть охорону лідерам партій Голану й Вінтеру в Ізраїлі — Jerusalem Post

В Ізраїлі Служба загальної безпеки Шин Бет із ранку неділі забезпечуватиме охорону голови партії «Демократи» Яїра Голана за два дні до виборів. Охорону Голана фінансуватиме держава. Також захист від Шин Бет отримає голова партії «Народ Ізраїлю» Офер Вінтер.

Петиція партії Демократи

Як повідомляє Jerusalem Post, партія «Демократи» раніше звернулася з петицією до Вищого суду справедливості. Вона вимагала, щоб директор Шин Бет Давід Зіні взяв на себе відповідальність за охорону Голана, посилаючись на юридичний обов’язок служби захищати демократичну систему влади та її інституції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Представники держави представили план охорони Голана та заявили, що оновлюватимуть його відповідно до найновіших оцінок загроз. Рішенню передувала багатомісячна боротьба за надання захисту Шин Бет керівникам політичних партій.

Охорона для Айзенкота

У суботу партія «Яшар» повідомила, що її голова Гаді Айзенкот також отримає охорону Шин Бет із неділі. У серпні Зіні вирішив, що Айзенкот не відповідає критеріям для захисту спеціальним підрозділом 730. Після перегляду оновлених розвідувальних даних і оцінок загроз у вересні Консультативний комітет з особистої безпеки рекомендував передати охорону Айзенкота під нагляд Шин Бет.

Читай нас у