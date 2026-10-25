В Израиле Служба общей безопасности Шин Бет с утра воскресенья будет обеспечивать охрану председателя партии «Демократы» Яира Голана за два дня до выборов. Охрану Голана будет финансировать государство. Защиту Шин Бет также получит председатель партии «Народ Израиля» Офер Винтер.

Петиция партии «Демократы»

Как сообщает Jerusalem Post, партия «Демократы» ранее обратилась с петицией в Высший суд справедливости. Она потребовала, чтобы директор Шин Бет Давид Зини взял на себя ответственность за охрану Голана, ссылаясь на юридическую обязанность службы защищать демократическую систему власти и ее институты.

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Представители государства представили план охраны Голана и заявили, что будут обновлять его в соответствии с новейшими оценками угроз. Решению предшествовала многомесячная борьба за предоставление защиты Шин Бет руководителям политических партий.

Охрана для Айзенкота

В субботу партия «Яшар» сообщила, что ее председатель Гади Айзенкот также получит охрану Шин Бет с воскресенья. В августе Зини решил, что Айзенкот не соответствует критериям для защиты специальным подразделением 730. После пересмотра обновленных разведывательных данных и оценок угроз в сентябре Консультативный комитет по личной безопасности рекомендовал передать охрану Айзенкота под надзор Шин Бет.

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