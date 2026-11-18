Przewodniczący ChRL Xi Jinping podczas kluczowego spotkania Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen w Chinach wezwał do usuwania barier w handlu i inwestycjach. Oświadczył, że Chiny będą obniżać cła, rozszerzać dostęp do rynku oraz reformować zasady i regulacje dotyczące zagranicznych firm.

Dostęp do produkcji

Według słów Xi Jinpinga, przytoczonych w oficjalnym tłumaczeniu na język angielski, Chiny zamierzają nie tylko obniżać cła i rozszerzać dostęp do rynku, lecz także pójść dalej. Powiedział, że reforma zasad i regulacji powinna zapewnić zagranicznym firmom pełny dostęp do produkcji.

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O wystąpieniu informuje CNBC. Spotkanie odbywa się wraz ze szczytem liderów biznesu i gospodarki APEC.

Oczekiwane spotkania

Oświadczenie złożono przed oczekiwanymi w tym tygodniu spotkaniami, które Xi Jinping, według CNBC, ma odbyć z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz prezydentem Rosji — państwa-agresora — Władimirem Putinem. Mają się one odbyć w ramach wydarzeń związanych ze szczytem APEC.

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