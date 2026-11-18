Председатель КНР Си Цзиньпин во время ключевой встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, Китай, призвал устранять барьеры в торговле и инвестициях. Он заявил, что Китай будет снижать тарифы, расширять доступ к рынку и реформировать правила и регулирование для иностранных компаний.

Доступ к производству

По словам Си Цзиньпина, приведенным в официальном английском переводе, Китай намерен не только снижать тарифы и расширять доступ к рынку, но и пойти дальше. Он сказал, что реформа правил и регулирования должна предоставить иностранным компаниям полный доступ к производству.

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О выступлении сообщает CNBC. Встреча проходит вместе с саммитом руководителей компаний и экономических лидеров АТЭС.

Ожидаемые встречи

Заявление было сделано в преддверии ожидаемых на этой неделе встреч, которые Си Цзиньпин, по данным CNBC, должен провести с президентом США Дональдом Трампом и президентом России — государства-агрессора — Владимиром Путиным. Они должны состояться в рамках мероприятий, связанных с саммитом АТЭС.

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