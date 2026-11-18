Голова КНР Сі Цзіньпін під час ключової зустрічі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Шеньчжені, Китай, закликав усувати бар’єри у торгівлі та інвестиціях. Він заявив, що Китай скорочуватиме тарифи, розширюватиме доступ до ринку та реформуватиме правила й регулювання для іноземних компаній.

Доступ до виробництва

За словами Сі Цзіньпіна, озвученими в офіційному англійському перекладі, Китай має намір не лише знижувати тарифи та розширювати доступ до ринку, а й піти далі. Він сказав, що реформа правил і регулювання має надати іноземним компаніям повний доступ до виробництва.

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Про виступ повідомляє CNBC. Зустріч відбувається разом із самітом керівників компаній та економічних лідерів АТЕС.

Очікувані зустрічі

Заяву було зроблено напередодні очікуваних цього тижня зустрічей, які Сі Цзіньпін, за даними CNBC, має провести з президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії — держави-агресора — Володимиром Путіним. Вони мають відбутися у межах заходів, пов’язаних із самітом АТЕС.

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