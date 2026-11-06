Według Der Spiegel, trop w sprawie wycieku setek tysięcy e-maili i poufnych dokumentów partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) prowadzi do USA i określonego środowiska internetowego. Magazyn poinformował o tym 6 listopada po przeprowadzeniu własnego śledztwa.

Dokumenty są w sieci od ponad dwóch tygodni

Według informacji magazynu setki tysięcy e-maili i poufnych dokumentów AfD znajdują się w sieci od około dwóch i pół tygodnia. Wśród opublikowanych materiałów są protokoły posiedzeń kierownictwa partii, listy jej członków oraz korespondencja.

Wyciek dotyczy wewnętrznych materiałów AfD. Publikacja nie podaje szczegółów dotyczących treści konkretnych e-maili ani dokumentów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prawdopodobnie zaangażowane osoby

Der Spiegel nazywa osoby, do których prowadzi trop śledztwa, prawdopodobnymi hakerami. Magazyn nie przedstawia ich możliwego udziału w wycieku jako ustalonego faktu.

Śledztwo wiąże możliwe pochodzenie wycieku z USA oraz środowiskiem internetowym, które publikacja charakteryzuje jako nieprzejrzyste. W dostępnym opisie publikacji nie ma innych szczegółów na temat osób prawdopodobnie zaangażowanych.

Czytaj nas na