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След по делу об утечке данных AfD ведет в США — Der Spiegel

UA.NEWS 06 Ноября 2026 11:13
След по делу об утечке данных AfD ведет в США — Der Spiegel

По данным Der Spiegel, след в деле об утечке сотен тысяч электронных писем и конфиденциальных документов партии «Альтернатива для Германии» (AfD) ведет в США и к определенной онлайн-среде. Издание сообщило об этом 6 ноября по итогам собственного расследования.

Документы находятся в сети более двух недель

По информации журнала, сотни тысяч электронных писем и конфиденциальных документов AfD находятся в сети около двух с половиной недель. Среди опубликованных материалов — протоколы заседаний руководства партии, списки ее членов и переписка.

Утечка касается внутренних материалов AfD. В публикации не приводятся подробности о содержании конкретных писем или документов.

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Предположительно причастные

Der Spiegel называет лиц, к которым ведет след расследования, предполагаемыми хакерами. Издание не представляет их возможную причастность к утечке как установленный факт.

Расследование связывает возможное происхождение утечки с США и онлайн-средой, которую издание характеризует как непрозрачную. Других подробностей о предположительно причастных в доступном описании публикации нет.

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