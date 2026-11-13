Okresowe deszcze i opady śniegu skomplikowały życie mieszkańców Gilgit-Baltistanu na północy Pakistanu. Intensywne opady śniegu i osuwiska zablokowały przełęcz Babusar, drogę Shimshal oraz kilka innych lokalnych dróg. W wysokogórskich rejonach temperatura spadła do zera stopni, a długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej pogłębiły trudności ludności, informuje Dawn.

Przełęcz Babusar zamknięta dla ruchu

W czwartek opady śniegu odnotowano w wysokogórskich rejonach Gilgitu, Diameru, Ghizeru, Astore, Skardu, Hunzy, Nagaru, Kharmangu, Shigaru i Ghanche. Z powodu niebezpiecznych warunków drogowych mieszkańcy odległych obszarów napotkali problemy transportowe.

Na polecenie okręgowego funkcjonariusza policji w Diamerze przełęcz Babusar tymczasowo zamknięto dla wszystkich rodzajów transportu z powodu intensywnych opadów śniegu na szczycie Babusar. Pasażerom i turystom zalecono korzystanie z Autostrady Karakorumskiej jako alternatywnej trasy oraz powstrzymanie się od niekoniecznych podróży.

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Osuwisko odizolowało Górną Hunzę

Podróżnym zalecono również, aby przed wyjazdem zadzwonili na policyjną infolinię 15 w celu sprawdzenia aktualnego stanu dróg.

Tymczasem administracja okręgu poinformowała o zamknięciu drogi Shimshal dla wszelkiego ruchu po osuwisku w rejonie Wain-Bain. W rezultacie mieszkańcy Górnej Hunzy zostali odcięci od reszty kraju.

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