Снегопады и оползни перекрыли дороги в Гилгит-Балтистане — Dawn

Периодические дожди и снегопады осложнили жизнь местных жителей в Гилгит-Балтистане на севере Пакистана. Сильный снег и оползни перекрыли перевал Бабусар, дорогу Шимшал и несколько других местных дорог. В высокогорных районах температура опустилась до нуля градусов, а длительные перебои с электроснабжением усугубили трудности для населения, сообщает Dawn.

Перевал Бабусар закрыли для движения

Снегопад в четверг фиксировали в высокогорных районах Гилгита, Диамера, Гизера, Астора, Скарду, Хунзы, Нагара, Кхарманга, Шигара и Гханче. Из-за опасных дорожных условий жители отдалённых районов столкнулись с транспортными проблемами.

По распоряжению окружного полицейского Диамера перевал Бабусар временно закрыли для всех видов транспорта из-за сильного снегопада на вершине Бабусар. Пассажирам и туристам посоветовали использовать Каракорумское шоссе как альтернативный маршрут и воздержаться от необязательных поездок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оползень изолировал Верхнюю Хунзу

Путешественникам также рекомендовали перед выездом звонить на полицейскую горячую линию 15, чтобы уточнить актуальное состояние дорог.

В то же время администрация округа сообщила о закрытии дороги Шимшал для всего транспорта после оползня в районе Вайн-Бейн. Из-за этого жители Верхней Хунзы оказались отрезаны от остальной части страны.

Читай нас в