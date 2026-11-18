Startup z zakresu cyberbezpieczeństwa Calif poinformował, że za pomocą niedawno wydanego modelu OpenAI GPT-6 Cyber wykrył poważną lukę w języku programowania Java. Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na „The New York Times”.

Luka w powszechnie używanym języku

Java jest używana przez około 90% firm z listy Fortune 500. Język ten znajduje zastosowanie w bankowości, ochronie zdrowia, lotnictwie i sektorze technologicznym. Korzystają z niego również instytucje państwowe, w tym struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe.

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Według agencji Calif w ostatnich miesiącach wykrył szereg poważnych luk w oprogramowaniu za pomocą wiodących modeli sztucznej inteligencji. Najnowsze odkrycie dotyczy jednego z najpowszechniej używanych języków programowania na świecie.

AI w badaniach nad cyberbezpieczeństwem

Starszy badacz Calif Bruce Deng oświadczył, że Java jest podstawą współczesnej gospodarki, a błąd dotknie praktycznie wszystkie duże firmy. W materiale zaznaczono, że coraz potężniejsze systemy AI potrafią wykrywać słabe punkty w kodzie oprogramowania tak szybko, że specjalistom ds. cyberbezpieczeństwa może być trudniej je badać i usuwać.

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