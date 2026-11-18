Стартап в сфере кибербезопасности Calif заявил, что с помощью недавно выпущенной модели OpenAI GPT-6 Cyber обнаружил серьезную уязвимость в языке программирования Java. Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает Anadolu Agency.

Уязвимость в распространенном языке

Java используют примерно 90% компаний из списка Fortune 500. Язык применяется в банковской сфере, здравоохранении, авиации и технологической отрасли. Им также пользуются государственные учреждения, в частности структуры, отвечающие за национальную безопасность.

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По данным агентства, Calif в последние месяцы с помощью ведущих моделей искусственного интеллекта выявил ряд серьезных программных уязвимостей. Последняя находка касается одного из самых распространенных языков программирования в мире.

ИИ в исследованиях кибербезопасности

Старший исследователь Calif Брюс Денг заявил, что Java является основой современной экономики, а ошибка затронет практически все крупные компании. В материале отмечается, что все более мощные системы ИИ способны выявлять слабые места в программном коде настолько быстро, что специалистам по кибербезопасности может быть сложнее их исследовать и устранять.

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