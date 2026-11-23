Sąd Najwyższy Danii podtrzymał decyzję stowarzyszenia mieszkaniowego o rozwiązaniu 91 umów najmu w kompleksie Nøjsomhed w Helsingør, na północ od Kopenhagi. Miało to zapobiec nadaniu tej dzielnicy statusu „twardego getta” na mocy duńskiej ustawy z 2018 roku. Sąd orzekł również, że eksmisja imigrantów i ich potomków z tak zwanych krajów niezachodnich nie stanowi w tym przypadku dyskryminacji, informuje Deutsche Welle.

Orzeczenie w sprawie siedmiu najemców

Sąd Najwyższy utrzymał w mocy orzeczenie sądu niższej instancji z 2022 roku w sprawie siedmiu mieszkańców, którzy zakwestionowali rozwiązanie umów najmu. Sąd uznał, że kryterium zawarte w ustawie nie opiera się bezpośrednio na pochodzeniu etnicznym: dzieli ono ludzi na dwie grupy — imigrantów i potomków imigrantów z krajów niezachodnich oraz wszystkie pozostałe osoby. Zdaniem sądu w obu grupach znajdują się osoby o różnym pochodzeniu etnicznym.

Wymogi ustawy

Duńska ustawa przewiduje, że kompleksy mieszkań socjalnych z wysokim odsetkiem mieszkańców należących do mniejszości muszą zostać przebudowane, odnowione, a ich skład społeczny musi się zmienić. Do 2030 roku co najmniej 60% mieszkań na takich obszarach ma być wynajmowanych po cenach rynkowych mieszkańcom, których ustawa zalicza do Zachodu.

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Duński minister mieszkalnictwa Jacob Mark z zadowoleniem przyjął orzeczenie, oświadczając, że wzmacnia ono bezpieczeństwo, spójność społeczną i integrację. Według szacunków stowarzyszeń najemców, aby spełnić wymogi ustawy, w całym kraju trzeba będzie przesiedlić około 11 tysięcy osób. Stowarzyszenie mieszkaniowe występujące w sprawie oświadczyło, że podjęło działania w celu znalezienia nowego mieszkania dla mieszkańców, których dotyczy ta decyzja.

Do kategorii krajów niezachodnich w duńskich statystykach należą wszystkie państwa z wyjątkiem krajów UE, a także Andora, Australia, Wielka Brytania, Kanada, Islandia, Liechtenstein, Monako, Nowa Zelandia, Irlandia Północna, Norwegia, San Marino, Szwajcaria, USA i Watykan.

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