Верховный суд Дании поддержал решение жилищной ассоциации прекратить действие 91 договора аренды в комплексе Нёйсомхед в Хельсингёре, к северу от Копенгагена. Это должно было предотвратить присвоение району статуса «жесткого гетто» по датскому закону 2018 года. Суд также постановил, что выселение иммигрантов и их потомков из так называемых незападных стран в данном случае не является дискриминацией, сообщает Deutsche Welle.

Решение по делу семи арендаторов

Верховный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции 2022 года по делу семи жителей, которые оспаривали прекращение аренды. Суд пришел к выводу, что критерий закона не основывается непосредственно на этническом происхождении: он делит людей на две группы — иммигрантов и потомков иммигрантов из незападных стран, а также всех остальных лиц. По мнению суда, в обеих группах представлены люди разного этнического происхождения.

Требования закона

Датский закон предусматривает, что комплексы социального жилья с высокой долей жителей из числа меньшинств должны перестраиваться, обновляться и менять социальный состав населения. К 2030 году не менее 60% квартир в таких районах должны сдаваться по рыночной цене жителям, которых закон относит к западным.

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Министр жилищного строительства Дании Якоб Марк приветствовал решение, заявив, что оно укрепляет безопасность, социальную сплоченность и интеграцию. По оценкам ассоциаций арендаторов, для выполнения требований закона по всей стране придется переселить около 11 тысяч человек. Жилищная ассоциация, фигурировавшая в деле, заявила, что приняла меры для поиска нового жилья для жителей, которых касается это решение.

К категории незападных стран в датской статистике относятся все государства, кроме стран ЕС, а также Андорра, Австралия, Великобритания, Канада, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Северная Ирландия, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария, США и Ватикан.

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