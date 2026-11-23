Верховний суд Данії підтримав рішення житлової асоціації припинити 91 договір оренди в комплексі Нойсомхед у Гельсінгері, на північ від Копенгагена. Це мало запобігти присвоєнню району статусу «жорсткого гетто» за данським законом 2018 року. Суд також постановив, що виселення іммігрантів і їхніх нащадків із так званих незахідних країн у цьому випадку не є дискримінацією, повідомляє Deutsche Welle.

Рішення у справі семи орендарів

Верховний суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції 2022 року у справі семи мешканців, які оскаржували припинення оренди. Суд дійшов висновку, що критерій закону не ґрунтується безпосередньо на етнічному походженні: він поділяє людей на дві групи — іммігрантів і нащадків іммігрантів із незахідних країн та всіх інших осіб. На думку суду, в обох групах представлені люди різного етнічного походження.

Вимоги закону

Данський закон передбачає, що соціальні житлові комплекси з високою часткою мешканців із меншин мають перебудовуватися, оновлюватися та змінювати соціальний склад населення. До 2030 року щонайменше 60% квартир у таких районах мають здаватися за ринковою ціною мешканцям, яких закон відносить до західних.

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Міністр житлового будівництва Данії Якоб Марк привітав рішення, заявивши, що воно зміцнює безпеку, соціальну згуртованість та інтеграцію. За оцінками асоціацій орендарів, для виконання вимог закону по всій країні доведеться переселити близько 11 тисяч людей. Житлова асоціація, що фігурувала у справі, заявила, що вживала заходів для пошуку нового житла для мешканців, яких це рішення стосується.

До категорії незахідних країн у данській статистиці належать усі держави, окрім країн ЄС, а також Андорри, Австралії, Великої Британії, Канади, Ісландії, Ліхтенштейну, Монако, Нової Зеландії, Північної Ірландії, Норвегії, Сан-Марино, Швейцарії, США та Ватикану.

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