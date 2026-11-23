丹麦最高法院支持一家住房协会终止位于哥本哈根以北赫尔辛格的诺伊瑟姆海德住宅区91份租赁合同的决定。此举旨在防止该地区根据丹麦2018年法律被认定为“硬隔离区”。法院还裁定，在此案中驱逐来自所谓非西方国家的移民及其后代不构成歧视，德国之声报道。

七名租户案件的裁决

最高法院维持了2022年下级法院就7名对终止租约提出质疑的居民所作出的裁决。法院认为，该法律的标准并非直接基于族裔出身：它将人们分为两组——来自非西方国家的移民及其后代，以及所有其他人。法院认为，两组中都包括不同族裔出身的人。

法律要求

丹麦法律规定，少数族裔居民比例较高的社会住房小区必须进行重建、翻新并改变居民的社会构成。到2030年，这类地区至少60%的公寓必须以市场价格出租给法律认定为西方人的居民。

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丹麦住房部长雅各布·马克欢迎这一裁决，并表示这将加强安全、社会凝聚力和融合。根据租户协会的估计，为满足法律要求，全国约有1.1万人将不得不搬迁。涉案住房协会表示，已采取措施为受该决定影响的居民寻找新住房。

在丹麦统计中，非西方国家类别包括除欧盟国家以外的所有国家，以及安道尔、澳大利亚、英国、加拿大、冰岛、列支敦士登、摩纳哥、新西兰、北爱尔兰、挪威、圣马力诺、瑞士、美国和梵蒂冈。

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