Wysoki Sąd w Islamabadzie w Pakistanie 10 listopada rozpatrzy apelacje założyciela partii PTI Imrana Khana i jego żony Bushry Bibi od wyroków w sprawie korupcyjnej dotyczącej 190 mln funtów szterlingów.

Skład składu sędziowskiego

Sprawę rozpozna skład, w którego skład wejdą prezes sądu Sardar Muhammad Sarfraz Dogar oraz sędzia Muhammad Asif. Sąd dał adwokatowi małżonków, barristerowi Salmanowi Safdarowi, ostatnią możliwość rozpoczęcia przedstawiania argumentów, podaje Dawn.

Wcześniej Safdar twierdził, że nie może kontynuować postępowania apelacyjnego z powodu braku dostępu do uwięzionych klientów. Po spotkaniu adwokata z Khanem i Bibi ten zarzut stracił aktualność.

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Ostrzeżenie przed odroczeniami

W lipcu sąd już udzielił obrońcy ostatniego odroczenia w tej sprawie i ostrzegł, że nie dopuści do dalszych opóźnień. Sąd zaznaczył, że w przypadku braku argumentów apelacje zostaną rozpatrzone na podstawie dostępnych materiałów.

Sprawa dotyczy ugody związanej z funduszem Al-Qadir Trust. Według pakistańskiego Narodowego Biura Odpowiedzialności (NAB), Khan i Bibi otrzymali miliardy rupii oraz ziemię.

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