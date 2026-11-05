Суд Пакистану 10 листопада розгляне апеляції Хана і Бібі — Dawn

Високий суд Ісламабада в Пакистані 10 листопада розгляне апеляції засновника партії PTI Імрана Хана та його дружини Бушри Бібі на вироки у справі про корупцію на 190 млн фунтів стерлінгів.

Склад колегії суду

Справу слухатиме колегія у складі головного судді Сардара Мухаммада Сарфраза Догара та судді Мухаммада Асіфа. Суд надав адвокату подружжя, баристеру Салману Сафдару, останню можливість розпочати виклад аргументів, повідомляє Dawn.

Раніше Сафдар заперечував, що не може продовжити розгляд апеляцій через відсутність доступу до ув’язнених клієнтів. Після зустрічі адвоката з Ханом і Бібі це заперечення втратило актуальність.

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Попередження про відкладення

У липні суд уже надав захиснику останню відстрочку в цій справі та попередив, що подальших затримок не допустить. Суд зазначив, що за відсутності аргументів апеляції розглядатимуть на підставі наявних матеріалів.

Справа стосується врегулювання щодо фонду Al-Qadir Trust. За версією Національного бюро підзвітності Пакистану (NAB), Хан та Бібі отримали мільярди рупій і землю.

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