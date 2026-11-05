Высокий суд Исламабада в Пакистане 10 ноября рассмотрит апелляции основателя партии PTI Имрана Хана и его жены Бушры Биби на приговоры по делу о коррупции на 190 млн фунтов стерлингов.

Состав судебной коллегии

Дело будет слушать коллегия в составе главного судьи Сардара Мухаммада Сарфраза Догара и судьи Мухаммада Асифа. Суд предоставил адвокату супругов, барристеру Салману Сафдару, последнюю возможность начать изложение аргументов, сообщает Dawn.

Ранее Сафдар утверждал, что не может продолжить рассмотрение апелляций из-за отсутствия доступа к находящимся в заключении клиентам. После встречи адвоката с Ханом и Биби это возражение утратило актуальность.

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Предупреждение об отсрочках

В июле суд уже предоставил защитнику последнюю отсрочку по этому делу и предупредил, что не допустит дальнейших задержек. Суд отметил, что при отсутствии аргументов апелляции будут рассмотрены на основании имеющихся материалов.

Дело касается урегулирования, связанного с фондом Al-Qadir Trust. По версии Национального бюро подотчётности Пакистана (NAB), Хан и Биби получили миллиарды рупий и землю.

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