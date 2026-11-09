Wysoki Sąd w Seulu w Korei Południowej utrzymał karę 30 miesięcy pozbawienia wolności dla mieszkańca miasta skazanego za próbę podpalenia budynku mieszkalnego oraz odrębną napaść. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na źródła prawnicze.

Pożar na korytarzu

18 marca na korytarzu budynku mieszkalnego wybuchł pożar po tym, jak czytano tam Biblię. Książkę położono na podłodze i podpalono; według publikacji najwidoczniej stało się to z powodu niezgody z jednym z fragmentów.

Ogień uszkodził części ściany i podłogi, a także stojące w pobliżu plastikowe krzesło. Strażacy opanowali płomienie, zanim rozprzestrzeniły się po budynku.

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Ustalenia sądów

Prokuratura postawiła zarzut usiłowania podpalenia budynku. Oskarżona osoba zaprzeczała zamiarowi podpalenia budynku, twierdząc, że zamierzała spalić jedynie Biblię.

We wrześniu sąd rejonowy uznał, że osoba ta była świadoma ryzyka rozprzestrzenienia się ognia poza korytarz. Sąd wskazał na drewniane drzwi w budynku oraz dużą liczbę gospodarstw domowych na ograniczonej przestrzeni. Wysoki Sąd uznał wymierzoną karę za uzasadnioną.

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