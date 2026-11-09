Суд Сеула підтвердив 30 місяців ув’язнення за спробу підпалу — Korea Herald

Високий суд Сеула в Південній Кореї залишив у силі покарання у вигляді 30 місяців позбавлення волі для жителя міста, засудженого за спробу підпалу житлового будинку та окремий напад. Про це повідомляє Korea Herald з посиланням на юридичні джерела.

Пожежа в коридорі

18 березня в коридорі житлового будинку сталася пожежа після того, як там читали Біблію. Книгу поклали на підлогу та підпалили; за даними видання, це, вочевидь, сталося через незгоду з одним з уривків.

Вогонь пошкодив частини стіни й підлоги, а також пластиковий стілець, що стояв поруч. Пожежники локалізували полум’я до того, як воно поширилося будинком.

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Висновки судів

Прокуратура висунула обвинувачення у спробі підпалу будинку. Обвинувачена особа заперечувала намір підпалити будівлю, заявляючи, що мала намір спалити лише Біблію.

У вересні районний суд дійшов висновку, що особа усвідомлювала ризик поширення вогню за межі коридору. Суд послався на дерев’яні двері в будинку та велику кількість домогосподарств в обмеженому просторі. Високий суд визнав призначене покарання обґрунтованим.

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