Высокий суд Сеула в Южной Корее оставил в силе наказание в виде 30 месяцев лишения свободы для жителя города, осужденного за попытку поджога жилого дома и отдельное нападение. Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на юридические источники.

Пожар в коридоре

18 марта в коридоре жилого дома произошел пожар после того, как там читали Библию. Книгу положили на пол и подожгли; по данным издания, это, по-видимому, произошло из-за несогласия с одним из отрывков.

Огонь повредил части стены и пола, а также стоявший рядом пластиковый стул. Пожарные локализовали пламя до того, как оно распространилось по зданию.

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Выводы судов

Прокуратура предъявила обвинение в попытке поджога здания. Обвиняемый отрицал намерение поджечь здание, заявляя, что намеревался сжечь только Библию.

В сентябре районный суд пришел к выводу, что человек осознавал риск распространения огня за пределы коридора. Суд сослался на деревянные двери в здании и большое количество домохозяйств в ограниченном пространстве. Высокий суд признал назначенное наказание обоснованным.

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