Wysoki Sąd Beludżystanu w Pakistanie zobowiązał właściwe organy do osobistego stawienia się przed sądem i przedstawienia szczegółowego raportu o niedoborze wody pitnej w rejonach Hazara Town, Hazar Ganji i Karkhasa w Kwecie. Jak informuje Dawn, sąd rozpatrywał petycję konstytucyjną dotyczącą zaopatrzenia tych rejonów w wodę.

Opóźnienia w realizacji zarządzeń

Sprawę rozpatrywał skład dwóch sędziów pod przewodnictwem prezesa sądu Muhammada Kamrana Khana Mulakhaila. Petycja dotyczy również domniemanego monopolu właścicieli prywatnych studni na dostawy wody. Sąd wyraził zaniepokojenie opóźnieniami w realizacji swoich zarządzeń.

Prezes sądu zaznaczył, że petycję złożono 21 września 2023 roku. Jak stwierdził, mimo kilku nakazów sądowych i ponawianych poleceń Urząd Wodociągów i Kanalizacji w Kwecie wciąż nie wykazał zadowalających postępów.

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Stan infrastruktury wodnej

Inżynier wykonawczy urzędu poinformował, że studnie w rejonie Karkhasa zostały już oddane do eksploatacji. Do dostarczania wody pitnej do rejonów podłączonych do sieci rurociągów dostępne są dwa zbiorniki o pojemności 300 tys. i 200 tys. galonów.

Zakończono również instalację 11 studni w Hazar Ganji. Jednocześnie prace zostały zakłócone po zatrzymaniu przez policję pracowników Qesco w związku z kwestiami administracyjnymi i innymi sprawami służbowymi.

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