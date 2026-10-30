Суд в Кветте потребовал отчет о дефиците питьевой воды — Dawn

Высокий суд Белуджистана в Пакистане обязал соответствующие органы лично явиться в суд и представить подробный отчет о нехватке питьевой воды в районах Хазара-Таун, Хазарганджи и Каркхаса в Кветте. Как сообщает Dawn, суд рассматривал конституционную петицию о водоснабжении этих районов.

Задержки с исполнением распоряжений

Дело рассматривала коллегия из двух судей во главе с главным судьей Мухаммадом Камраном Ханом Мулахаилом. В петиции также говорится о предполагаемой монополии владельцев частных скважин на поставки воды. Суд выразил обеспокоенность задержками в исполнении своих распоряжений.

Главный судья отметил, что петиция была подана 21 сентября 2023 года. По его словам, несмотря на несколько судебных приказов и повторные указания, Управление водоснабжения и канализации Кветты до сих пор не продемонстрировало удовлетворительного прогресса.

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Состояние водной инфраструктуры

Исполнительный инженер управления сообщил, что скважины в районе Каркхаса уже введены в эксплуатацию. Для подачи питьевой воды в районы, подключенные к трубопроводной сети, доступны два резервуара вместимостью 300 тысяч и 200 тысяч галлонов.

Также завершена установка 11 скважин в Хазарганджи. В то же время работы были нарушены после задержания полицией сотрудников Qesco на фоне административных и других служебных вопросов.

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