Trump spotka się z premierem Kataru w Białym Domu — Jerusalem Post

Prezydent USA Donald Trump odbędzie w poniedziałek w Białym Domu zamknięte spotkanie z premierem i ministrem spraw zagranicznych Kataru, szejkiem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al Thanim. Wiceprezydent USA JD Vance również ma spotkać się z katarskim urzędnikiem, poinformował Jerusalem Post.

Mediacja Dohy

Katar występuje jako pośrednik między Waszyngtonem a Teheranem. Doha przekazuje propozycje i próbuje zbliżyć stanowiska stron w sprawie irańskiego programu nuklearnego oraz warunków zakończenia konfliktu.

Spotkanie odbędzie się w obliczu trudności w dyplomatycznych wysiłkach na rzecz zakończenia wojny z Iranem. Według publikacji rozmowy między USA a Iranem jak dotąd nie przyniosły zauważalnego postępu.

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Oświadczenia Rubio i Trumpa

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył w niedzielę, że rozmowy z Iranem niemal nie posunęły się naprzód i nie spodziewa się szybkiego przełomu. Jak powiedział, Trump preferuje rozwiązanie dyplomatyczne, jednak żądania Teheranu są nie do przyjęcia, a część z nich jest nierealistyczna.

Trump tego samego dnia oświadczył, że w razie postępu w negocjacjach i osiągnięcia mocnego porozumienia niezwykle mało prawdopodobne jest, by zatwierdził nowe ataki na Iran. Jednocześnie prezydent USA powiedział, że Stany Zjednoczone zidentyfikowały dodatkowe cele infrastrukturalne, w tym mosty, na wypadek wznowienia działań wojennych.

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