Трамп встретится с премьером Катара в Белом доме — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп в понедельник проведет в Белом доме закрытую встречу с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также должен встретиться с катарским чиновником, сообщает Jerusalem Post.

Посредничество Дохи

Катар выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном. Доха передает предложения и пытается сблизить позиции сторон по ядерной программе Ирана и условиям прекращения конфликта.

Встреча состоится на фоне трудностей в дипломатических усилиях по завершению войны с Ираном. По данным издания, переговоры между США и Ираном пока не дали заметного прогресса.

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Заявления Рубио и Трампа

Государственный секретарь США Марко Рубио в воскресенье заявил, что переговоры с Ираном почти не продвинулись и он не ожидает быстрого прорыва. По его словам, Трамп предпочитает дипломатическое решение, однако требования Тегерана неприемлемы, а часть из них нереалистична.

Трамп в тот же день заявил, что в случае прогресса на переговорах и достижения сильного соглашения он крайне маловероятно санкционирует новые удары по Ирану. В то же время президент США сказал, что Соединенные Штаты определили дополнительные инфраструктурные цели, включая мосты, на случай возобновления военных действий.

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