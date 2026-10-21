W Beludżystanie znaleziono 10 ciał z ranami postrzałowymi — Dawn
W ciągu ostatnich dwóch dni w czterech okręgach prowincji Beludżystan w Pakistanie znaleziono dziesięć ciał ze śladami ran postrzałowych. Informuje o tym Dawn.
Znaleziska w Pasni i Keczu
W Pasni znaleziono cztery ciała. Ustalono tożsamość jednej z ofiar: był to student Uniwersytetu w Gwadarze, który był uznawany za zaginionego.
W rejonie Selo-Kur tehsilu Buleda w okręgu Kecz policja znalazła dwa ciała i przewiozła je do szpitala. Do czasu publikacji nie udało się ustalić tożsamości ofiar.
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Zidentyfikowana ofiara w Washuku
Ciała znaleziono również w okręgach Washuk i Chuzdar. Według źródeł publikacji mężczyzna znaleziony w pobliżu podstacji elektrycznej Siahonzai w rejonie Basima w okręgu Washuk został zidentyfikowany jako Muhammad Amir, mieszkaniec Basimy.
Jeszcze jedno ciało znaleziono dzień wcześniej w rejonie Mula Cross, w miejscowości Huzarak Karak w okręgu Chuzdar.