В Белуджистане нашли 10 тел с огнестрельными ранениями — Dawn

В четырех округах провинции Белуджистан в Пакистане за последние два дня нашли десять тел со следами огнестрельных ранений. Об этом сообщает Dawn.

Находки в Пасни и Кече

В Пасни нашли четыре тела. Личность одного из погибших установили: это был студент Университета Гвадара, который считался пропавшим без вести.

В районе Село-Кур техсила Буледа в округе Кеч полиция нашла два тела и доставила их в больницу. На момент публикации установить личности погибших не удалось.

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Идентифицированный погибший в Вашуке

Тела также обнаружили в округах Вашук и Хуздар. По данным источников издания, мужчину, найденного возле электроподстанции Сияхонзай в районе Басима округа Вашук, идентифицировали как Мухаммада Амира, жителя Басимы.

Еще одно тело днем ранее нашли в районе Мула-Кросс в местности Хузарак-Карак округа Хуздар.

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