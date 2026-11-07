W Krakowie w Polsce w domu osoby, którą RMF24 nazwało sprawcą sobotniej strzelaniny, znaleziono ciała trzech osób. Poinformował o tym premier Polski Donald Tusk. Według niego ofiarami są dwie kobiety i mężczyzna.

Co wiadomo

Jak informuje RMF24, ciała odkryto w domu sprawcy. Informację tę upublicznił szef polskiego rządu. Tusk poinformował o znalezisku po tragicznych wydarzeniach w mieście.

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Do strzelaniny doszło w sobotę w Krakowie. W materiale zaznaczono, że bardziej szczegółowe informacje są oczekiwane później.

Oświadczenie Donalda Tuska

Podczas narady z ministrami i służbami Tusk oświadczył, że Polska dotąd nie zetknęła się z tak dramatycznymi przypadkami terroryzmu. Premier nazwał strzelaninę brutalnym atakiem terrorystycznym i podkreślił poświęcenie oraz bohaterstwo policjantów po wydarzeniach w mieście.

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