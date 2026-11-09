W dolinie Lambayeque na północy Peru badacze wykryli niski poziom przemocy interpersonalnej wśród przeanalizowanych ludzkich szczątków, choć miejscowe społeczeństwa praktykowały ofiary z ludzi. Jak podaje Live Science, naukowcy zbadali szczątki szkieletowe 1519 osób, które żyły w regionie mniej więcej między 1500 rokiem p.n.e. a 1800 rokiem n.e.

Ślady urazów na szczątkach

U 25 szkieletów, czyli 1,6% próby, wykryto urazy zgodne z konfliktami interpersonalnymi. U kolejnych 77 osób, czyli 5,1%, odnotowano urazy kości poza czaszką, które uznano za zgodne ze skutkami wypadków. Autorzy nie stwierdzili także związku między płcią osoby a poziomem przemocy.

Badanie opublikowano 8 listopada w czasopiśmie Frontiers in Environmental Archaeology. Jego autorami są bioarcheolog Thomas Snyder z New York University oraz profesor antropologii George Mason University Haagen Klaus.

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Możliwe wyjaśnienia

W dolinie Lambayeque w różnych okresach dochodziło do masowych ofiar z ludzi. Według Klausa na stanowisku Sican około 1050–1100 roku około 200 osób zabito i rytualnie pochowano podczas silnego zjawiska El Niño. Badacze przypuszczają, że przynajmniej część masowych ofiar mogła być próbą przebłagania bogów po skutkach tego zjawiska pogodowego, w tym intensywnych deszczach i powodziach w Peru.

Klaus przypuszcza, że przemoc rytualna mogła pomagać łagodzić napięcia społeczne, jednak nie jest to ustalona przyczyna niskiego poziomu przemocy interpersonalnej. Autorzy zauważyli także, że mieszkańcy doliny mogli mieć lepszy dostęp do zasobów morskich i wody rzecznej do nawadniania niż ludność niektórych wysokogórskich regionów Peru. Ich zdaniem mogło to zapewniać więcej zasobów żywnościowych i zmniejszać podstawy konfliktów.

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