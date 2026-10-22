W Izraelu na trasie 353 w pobliżu Sarigim, niedaleko Bet Szemesz, rankiem 22 października przewrócił się minibus. W wyniku wypadku rannych zostało dziewięciu pasażerów, z których jeden jest w ciężkim stanie.

Stan poszkodowanych

Mężczyzna w wieku około 30 lat doznał ciężkich obrażeń. Kolejny poszkodowany, 18-letni pasażer, odniósł obrażenia o umiarkowanym stopniu ciężkości w kilku częściach ciała. Stan siedmiu innych osób medycy ocenili jako lekki.

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Działania medyków

Jak informuje Jerusalem Post, centrum dyspozytorskie służby Magen David Adom w Jerozolimie otrzymało zgłoszenie o wypadku o godz. 6:03. Ratownicy medyczni i personel medycyny ratunkowej, którzy przybyli na miejsce, zastali minibus leżący na boku, a wszystkich pasażerów poza pojazdem.

Zespoły medyczne udzieliły poszkodowanym pomocy na miejscu, po czym całą dziewiątkę przewieziono karetkami do Centrum Medycznego Hadassah w dzielnicy Ein Kerem w Jerozolimie.

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